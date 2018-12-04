MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının yeri belli oldu





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir karşılaşması, Afyonkarahisar'da oynanacak.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir statta oynanmasına karar vermişti.



