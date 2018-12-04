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MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının yeri belli oldu

- Müsabakanın, Afyonkarahisar'da oynanacağı duyuruldu

04 Aralık 2018 Salı 14:02
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının yeri belli oldu


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir karşılaşması, Afyonkarahisar'da oynanacak.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir statta oynanmasına karar vermişti.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:02
  1. 15. hafta
  2. Afyon Zafer Stadı
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. MKE Ankaragücü
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. TFF

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