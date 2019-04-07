MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından notlar





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, ligde 100. kez karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Eryaman Stadı'nda karşılaşan iki takım, ligde 100. kez birbirlerine rakip oldu.





- Fenerbahçe'de 3 değişiklik





Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yanal, son karşılaşmada forma verdiği Andre Ayew, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar'ı kenara alırken, Serdar Aziz, Nabir Dirar ve Mehmet Ekici'yi ise sahaya sürdü.





- MKE Ankaragücü'nde Moke'nin yerine Djedje oynadı





MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise ligdeki son maçın kadrosunda sadece tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, orta sahada Wilfried Moke'nin yerine Brice Djedje'ye ilk 11'de forma verdi.





- Maça ilgi büyük





Maça büyük ilgi gösteren MKE Ankaragücü taraftarları, tribünlerin çok büyük bölümünü doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak deplasmanda takımlarına destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde, Antalya'da geçtiğimiz ay yaşanan kazada yaşamını yitiren taraftarlar nedeniyle MKE Ankaragücü taraftarlarına "Başınız sağ olsun" şeklindeki tezahürat yaptı. Ev sahibi ekip taraftarları da bu tezahürata alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya üzerinde " Geleceğimiz için Fener ol", MKE Ankaragüçlü futbolcular ise "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankartlarla çıktı.





- Suriyeli çocuklar tribünde





Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti doğrultusunda Suriye Çobanbey'de açılan Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı'nın minik sporcuları ve yetkilileri de karşılaşmayı tribünden izledi.