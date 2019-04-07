0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından notlar

- İki sarı-lacivertli ekip lig tarihinde 100. kez karşılaştı- Fenerbahçe 3, MKE Ankaragücü ise tek değişiklikle sahaya çıktı- Eryaman Stadı'ndaki maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi

07 Nisan 2019 Pazar 16:37
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından notlar


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, ligde 100. kez karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Eryaman Stadı'nda karşılaşan iki takım, ligde 100. kez birbirlerine rakip oldu.


- Fenerbahçe'de 3 değişiklik


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yanal, son karşılaşmada forma verdiği Andre Ayew, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar'ı kenara alırken, Serdar Aziz, Nabir Dirar ve Mehmet Ekici'yi ise sahaya sürdü.


- MKE Ankaragücü'nde Moke'nin yerine Djedje oynadı


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise ligdeki son maçın kadrosunda sadece tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, orta sahada Wilfried Moke'nin yerine Brice Djedje'ye ilk 11'de forma verdi.


- Maça ilgi büyük


Maça büyük ilgi gösteren MKE Ankaragücü taraftarları, tribünlerin çok büyük bölümünü doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak deplasmanda takımlarına destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde, Antalya'da geçtiğimiz ay yaşanan kazada yaşamını yitiren taraftarlar nedeniyle MKE Ankaragücü taraftarlarına "Başınız sağ olsun" şeklindeki tezahürat yaptı. Ev sahibi ekip taraftarları da bu tezahürata alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya üzerinde " Geleceğimiz için Fener ol", MKE Ankaragüçlü futbolcular ise "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankartlarla çıktı.


- Suriyeli çocuklar tribünde


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti doğrultusunda Suriye Çobanbey'de açılan Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı'nın minik sporcuları ve yetkilileri de karşılaşmayı tribünden izledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:37
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar temel haklardan faydalanamıyor
    1. Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar..
    2. 300 görevli, 14 gemi devriye geziyor!..
    3. İlhan Palut: "Son vuruşu bir türlü..
    4. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    5. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    6. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    7. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    8. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    9. Maçın ardından
    10. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    11. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    12. Samsun'da silahlı yaralama
    13. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    14. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    15. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    17. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    18. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    19. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    20. Faili meçhul cinayetle ilgili..
    21. Voleybol 1. Lig Erkekler: Alanya..
    22. Başkentte anne ile kızı havuzda boğuldu
    23. Tiago Lopes cezalı duruma düştü
    24. ADASU HES şehre 41 milyon lira..
    25. Tjaronn Chery Sivas’ı boş geçmiyor
    26. Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu
    27. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    28. Dünya Superbike Şampiyonası
    29. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından..
    30. Çinli firmadan dev adım! Gürcistan'da..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var