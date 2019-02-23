MKE Ankaragücü, Erzurumspor'u konuk ediyor MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 23. haftasında, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 23. haftasında, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

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