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Spor MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:08:01 -
MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TSYD Ankara Kupası maçında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, bir günlük aranın ardından teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde çalıştı.

Dinamik ısınma ile başlayan antrenmanın pas çalışması ve pozisyon oyunlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Milli takımlarda bulunan Saba Lobjanidze ve Atakan Çankaya'nın yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Assane Diousse, Alper Potuk, hasta olan Stelios Kitsiou ile Emre Güral'ın idmana katılmadığı bildirildi.

Tedavileri tamamlanan Idriz Voca ile Luka Adzic'in ise bugün yapılan antrenmana katıldığı belirtildi.

Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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