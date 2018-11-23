THY- Euroleague
0553 313 94 23

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı Kayseri'ye alındı

- Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce açıklanan Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için yarınki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurdu

23 Kasım 2018 Cuma 13:52
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı Kayseri'ye alındı

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı Kayseri'ye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğunun tespit edildiği belirtildi.

TFF, daha önce, yarın saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacağını duyurduğu MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

Öte yandan, maçlarını yine Osmanlı Stadı'nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka statlarda yapacak.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 13:52
  1. 13. hafta
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. stat değişikliği
  6. TFF

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye kim saldırdı?
    1. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat..
    2. New Holland çiftçilerle bir araya..
    3. "Amerika, Irak ve Suriye hattını terör..
    4. FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
    5. Arap ülkelerinde olumsuz hava şartları..
    6. Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları
    7. Afganistan'da cuma namazı sırasında..
    8. Ali Murat Alatepe sağlık durumu nasıl?
    9. "Brexit Türk ambalaj sektörüne..
    10. Belediye Başkanı'na silahlı saldırı..
    11. İsrail basını: Rusya'nın ilgisi Tel..
    12. Malatya'da yolcu midibüsünün devrilmesi
    13. Yemen için ilk çek 200 bin TL
    14. Libya'da askıda kalan Başkanlık..
    15. Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı..
    16. Yunan devleti kilisenin mal varlığına..
    17. MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı..
    18. Niğde'de "ruhsatsız tedavi" operasyonu
    19. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'