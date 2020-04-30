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Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, altyapı yöneticileriyle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:46:27 -
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, altyapı yöneticileriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulübün altyapısında görevli yöneticilerle, tesislerin işleyişiyle ilgili toplantı yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Tandoğan Tesisleri'ni inceleyen Başkan Mert, burada altyapıdan sorumlu asbaşkanlar Müslüm Benli ve Soner Kurt, başdanışmanı Mustafa Başer, Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Metin Barut ve Altyapı Genel Koordinatörü Cengiz Paça'yla bir araya geldi.

Fatih Mert, tesislerdeki sahanın yapımına mayıs ayında başlanacağını ve temmuz ayının başında bitirileceğini aktardı. Mert, sahanın yapımıyla modern tesislere sahip ve altyapısı daha da güçlü bir MKE Ankaragücü göreceklerini kaydetti.

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