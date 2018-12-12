MKE Ankaragücü, Anadolu Sigorta ile iş birliği yaptı

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Anadolu Sigorta ile iş birliği anlaşması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre anlaşmayla başkent ekibinin taraftarları, Anadolu Sigorta'dan Ankaragücü Kasko Sigortası'nı alarak kulübe ait özel bir poliçeye sahip olacak.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Anadolu Sigorta ile güzel bir iş birliği anlaşması yaptıklarını vurgulayarak, "Taraftarlarımız, Anadolu Sigorta'dan Ankaragücü Kasko Sigortası sahibi olarak kulübümüze destek olabilirler. Bu anlaşma sonrası hem kulübümüz hem de taraftarlarımız kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin yetkilileri Metin Acur ve Kenan Eke ise yaptıkları ortak açıklamada, "Şehrimizin takımının yanındayız. Güzel bir iş birliği oldu. Ankaragücü ile daha büyük projelerde de birlikte olacağız." değerlendirmesinde bulundu.