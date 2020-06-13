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Spor

MKE Ankaragücü, 3 ay sonra sahaya çıkıyor

Başkent temsilcisi, yeniden başlayan Süper Lig'de 27. hafta maçında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:32:26 -
MKE Ankaragücü, 3 ay sonra sahaya çıkıyor


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de 27. hafta maçında yarın Gaziantep FK'yle deplasmanda karşılaşacak.

Ligdeki son maçını 13 Mart'ta Çaykur Rizespor'la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıkacak.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü'nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep'te Kalyon Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



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