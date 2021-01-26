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Gündem Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!
Gündem

Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 22:53:00 -
Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz B. hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi.

Ne olmuştu?

Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayılmıştı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. Çocuğun annesi S.K., YouTuber Fariz'in büyük oğlunun arkadaşları olduğunu ve küçük çocuğu eğlenceli bir video çekmek için kandırdıklarını söyleyerek, ''Ben çocuğumun su satan bir çocuk olarak görünmesinden hoşlanmadım'' ifadelerini kullanmıştı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da konuyla ilgili yasal işlem başlatacaklarını duyurmuştu.

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