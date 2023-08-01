  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz
Gündem

Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-08-01 12:39:00 -
Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz

Kültür dünyamıza önemli eserler kazandıran, İslam dünyasının önemli mütefekkirleri arasında gösterilen ve gazetemizin yazarlığını da yapan Mustafa Miyasoğlu’nu Hakk’a irtihalinin 10. yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

 HABER MERKEZİ 

Ömrü boyunca Müslümanların dertleriyle ilgilenen ve bu yönde şaheser niteliğinde eserlere imza atan Miyasoğlu, 1 Ağustos 2013’te, 67 yaşında Hakk’a yürümüştü.

DAVA ADAMI VE MÜTEFEKKİR

Kaleme aldığı eserler ve konularla Müslümanları düşünmeye sevk eden, gençlik yıllardan itibaren İslami mücadelenin şah damarında yer alarak destansı bir mücadele veren Mustafa Miyasoğlu yeri doldurulmayacak bir mütefekkirdi. Büyük bir sebat ve azim örneği olan Miyasoğlu, kültür dünyamıza seçkin eserler kazandırdı. Fikir maveramızı genişleten eserlere imza atan ve kültür dünyamıza önemli eserlere katan Miyasoğlu, gazetemizin de yazarlığını yapmaktaydı. 10 sene önce bugün Rahmet-i Rahman’a kavuşan Miyasoğlu, ömrünün son anına kadar hakikati savundu ve hakkı zikretti.

Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz
Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz

Aktüel

Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rasim Özdenören rahmetle anılıyor
Rasim Özdenören rahmetle anılıyor

Aktüel

Rasim Özdenören rahmetle anılıyor

Milli görüşün neferlerinden Ahmet Derin’i rahmetle anıyoruz
Milli görüşün neferlerinden Ahmet Derin’i rahmetle anıyoruz

Aktüel

Milli görüşün neferlerinden Ahmet Derin’i rahmetle anıyoruz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23