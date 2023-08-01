Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz

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Ömrü boyunca Müslümanların dertleriyle ilgilenen ve bu yönde şaheser niteliğinde eserlere imza atan Miyasoğlu, 1 Ağustos 2013’te, 67 yaşında Hakk’a yürümüştü.

DAVA ADAMI VE MÜTEFEKKİR

Kaleme aldığı eserler ve konularla Müslümanları düşünmeye sevk eden, gençlik yıllardan itibaren İslami mücadelenin şah damarında yer alarak destansı bir mücadele veren Mustafa Miyasoğlu yeri doldurulmayacak bir mütefekkirdi. Büyük bir sebat ve azim örneği olan Miyasoğlu, kültür dünyamıza seçkin eserler kazandırdı. Fikir maveramızı genişleten eserlere imza atan ve kültür dünyamıza önemli eserlere katan Miyasoğlu, gazetemizin de yazarlığını yapmaktaydı. 10 sene önce bugün Rahmet-i Rahman’a kavuşan Miyasoğlu, ömrünün son anına kadar hakikati savundu ve hakkı zikretti.