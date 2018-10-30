Miyajima: Olimpiyat ruhu insanların bakış açılarını değiştirecek

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Olimpiyatları için 2 yıl gibi kısa bir süre kaldığını, bu sürede de tesislerin yapımının sürdüğünü, test yarışlarının da devam ettiğini söyledi.

Japon Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'nin organizasyonlarda görev yapacak gönüllüleri bünyesine katmaya başladığını vurgulayan Miyajima, "Sadece tesislerin yapılması değil, insanlar nasıl konaklayacak, kamplar ve antrenmanlar nasıl yapılacak ve kültürel ilişkiler nasıl geliştirilecek başlıklarında da çalışmalarımız sürüyor. Umuyoruz ki çok farklı bir olimpiyat düzenleyeceğiz." diye konuştu.

"Sayın Yoshida'nın ziyareti sırasında Türkiye Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın Paralimpik Oyunları öncesinde ülkemizde kamp yapabilmesi için anlaşma imzalandı. Bu tür anlaşmaların devamının gelmesini umuyorum. Spor herkes için vardır ve insanlık arasındaki en güçlü bağlardan biridir. Japonya ve Türkiye arasındaki yakınlığı, spor alanında da sürdürmemiz faydalı olacak diye düşünüyorum."