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Miyajima: Olimpiyat ruhu insanların bakış açılarını değiştirecek

2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, oyunların hazırlıklarını son derece sıkı bir çalışmayla yürüttüklerini belirterek, "Olimpiyat ruhu insanların bakış açılarını değiştirecek." açıklamasını yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 15:24
Miyajima: Olimpiyat ruhu insanların bakış açılarını değiştirecek

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Olimpiyatları için 2 yıl gibi kısa bir süre kaldığını, bu sürede de tesislerin yapımının sürdüğünü, test yarışlarının da devam ettiğini söyledi.

Japon Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'nin organizasyonlarda görev yapacak gönüllüleri bünyesine katmaya başladığını vurgulayan Miyajima, "Sadece tesislerin yapılması değil, insanlar nasıl konaklayacak, kamplar ve antrenmanlar nasıl yapılacak ve kültürel ilişkiler nasıl geliştirilecek başlıklarında da çalışmalarımız sürüyor. Umuyoruz ki çok farklı bir olimpiyat düzenleyeceğiz." diye konuştu.

"Sayın Yoshida'nın ziyareti sırasında Türkiye Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın Paralimpik Oyunları öncesinde ülkemizde kamp yapabilmesi için anlaşma imzalandı. Bu tür anlaşmaların devamının gelmesini umuyorum. Spor herkes için vardır ve insanlık arasındaki en güçlü bağlardan biridir. Japonya ve Türkiye arasındaki yakınlığı, spor alanında da sürdürmemiz faydalı olacak diye düşünüyorum."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:24
  1. 2020 Olimpiyat Oyunları
  2. Honjo Belediye Başkanı Shinge Yoshida
  3. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima
  4. olimpiyat ruhu
  5. paralimpik oyunları
  6. Türkiye Görme Engelliler Futbol Milli Takımı

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