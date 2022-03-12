MİUS nedir? Baykar Bayraktar MİUS insansız savaş uçağı özellikleri neler?

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli imkanlarla üretilen insansız savaş uçağı MİUS'un üretim hattına ilişkin görseller paylaştı. Takipte kalın diyerek paylaşımı yapan Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı, "Bayraktar KIZILELMA. Yolda geliyor, takipte kalın" ifadelerine yer verdi. Söz konusu paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketi kullanıldı. Peki MİUS insansız savaş uçağı nedir, teknik özellikleri neler?

Baykar Bayraktar MİUS nedir?

Baykar Bayraktar MİUS ya da Muharip İnsansız Uçak Sistemi (kısa adıyla: MİUS), Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır.

Baykar Bayraktar MİUS özellikleri neler?

Firma tarafından paylaşılan verilere göre Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) 15 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; 40.000 ft (12.000 m) operasyonel irtifaya, 5,5 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yüke, 1 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip olacak. İlk prototipler ses altı (sübsonik) hızda gidecekken sonraki prototiplerin ses hızının üstüne (süpersonik) çıkması bekleniyor. MİUS'un farklı turbofan motorlar kullanan, A ve B olmak üzere iki farklı varyantı geliştirilecek.

Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde, MİUS'un özelliklerini şöyle sıraladı:

Baykar Bayraktar MİUS teknik özellikleri neler?

Kalkış Ağırlığı: 5,5 Ton

Faydalı Yük Kapasitesi: 1,5 Ton (Gövde içi ve kanat altında mühimmat taşıma kabiliyeti)

Seyir Süresi: 5 Saat

Maksimum İrtifa: 40.000 ft (12.000 m)

Seyir Hızı: 800 km/sa (0,65 Mach)

Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış

İlk prototipler sübsonik, sonraki prototiplerde ise süpersonik kabiliyet

Düşük Radar İzi

Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (Kanart)

Akıllı Filo Otonomisi

İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023

Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin 2023 yılından önce ilk uçuşunu yapacağı Selçuk Bayraktar tarafından açıklanmış olsa da, bu tarih 2023 yılına ertelenmiştir.[4] Selçuk Bayraktar MİUS'un en az 10 yıllık bir hayal olduğunu, Bayraktar Akıncı'nın geliştirilmesi ve uçurulmasıyla birlikte MİUS'un çok daha yakın bir platform olduğunu söylemiştir.