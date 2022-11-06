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Gündem MİT'ten, vatan haini olmayanlara düğün bayram ettirecek operasyon! O alçak, cehennemi boyladı
Gündem

MİT'ten, vatan haini olmayanlara düğün bayram ettirecek operasyon! O alçak, cehennemi boyladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 11:17:00 -
MİT'ten, vatan haini olmayanlara düğün bayram ettirecek operasyon! O alçak, cehennemi boyladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

 

Edinilen bilgilere göre, 2013 yılından terör örgütü PKK'ya katılan terörist Sulayva önce Irak'ın Sincar daha sonra Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde terörist faaliyetlerde bulundu.

Sulayva, Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017'de tekrar Rasulayn-Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden Sulayva, MİT tarafından takibe alındı.

Ayn İsa'da üst üste gerçekleştiren operasyonlarda örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu bölgede görevlendirilen terörist Sulayva, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

 

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Yorumlar

Murat ben

Ne düyün bayramı? adamlar parlementodaki makamından pkk televizyonlarına bağlanıp Askerime iftira atıyor.
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