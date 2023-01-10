MİT'ten Sinan Ateş ile ilgili o iddiaya yalanlama!
Nifakçı T24 yazarı Tolga Şardan, MİT'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunduğunu iddia etmişti. Şardan'ın iddiasına yalanlama geldi.
Kolpacı T24 yazarı Tolga Şardan, MİT'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunduğunu iddia etmişti. Şardan'ın iddiasına yalanlama geldi.
Doğrulama Servisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tolga Şardan'ın T24 haber sitesinde yayımlanan köşe yazısındaki, 'Milli İstihbarat Başkanlığı’nca (MİT) Çukurambar cinayetinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı’na 'özel rapor' gönderildi' iddiası gerçek dışıdır. Böyle bir rapor söz konusu değildir" denildi.