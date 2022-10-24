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Gündem MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde yöneticisi öldürüldü
Gündem

MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde yöneticisi öldürüldü

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 10:14:00 -
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde yöneticisi öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

 

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