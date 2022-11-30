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Gündem MİT'ten operasyon! Fatma Onur öldürüldü
Gündem

MİT'ten operasyon! Fatma Onur öldürüldü

MİT'in Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 10:07:00 -
MİT'ten operasyon! Fatma Onur öldürüldü

MİT, Irak/Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla, PKK'nın istihbarat yapılanması içerisinde uzun yıllar sorumlu seviyede faaliyet gösteren Kinda Maraş Kod Fatma ONUR'u etkisiz hale getirildi.

Fatma ONUR, 90'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katıldı. Örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar görev. yapan Fatma ONUR, 2016 yılında örgütün istihbarat yapılanması NLP içerisinde sorumlu seviyeye getirildi. Örgüt mensuplarına istihbarat konulu eğitimler verdi. Irak ve Suriye'de örgütün istihbarat sorumluları arasında yer alarak çeşitli faaliyetler yürüten Fatma ONUR, özellikle Irak/Süleymaniye bölgesi ve kırsalında, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemden ötürü MİT'in hedef listesine girdi.
MİT ajanlarından oluşan özel ekip, Kinda Maraş kod Fatma Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı bir çalışma başlattı. MİT, Fatma Onur'un Kandil'den gizli bir görev kapsamında Sincar'a gönderildiği, Sincar'da istihbari faaliyetlerini gizlemek amacıyla finans sorumluluğuna getirildiğini tespit etti.

MİT, bölgedeki saha ajanları vasıtasıyla Fatma Onur''un yerini tespit etti.Ardından operasyon için harekete geçti ve Sincar'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Diğer yandan bölgedeki MİT kaynakları, istihbarat yapılanmasının tepe yöneticisinin etkisiz hale gelmesi ile birlikte PKK'nın sorunlar yaşadığını tespit etti.

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Yorumlar

ramses

kahpelerinnkökünü kurutan ,pislik lanetli yaratık !tüm pkk lılar gib lağım çukuruna gömün!

Mbyr

Fatma onursuz geberdi .
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