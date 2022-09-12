MİT'ten nokta operasyonu! Sözde suikast timi yok edildi
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 teröristi öldürdü.
MİT, sınır ötesi başarılı operasyonlarıyla terör örgütlerinin kabusu olmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesine düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Suikastçi öldürüldü
Teröristlerin, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 kişinin olduğu öğrenildi.
Operasyon detayları
Şahan kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu, anlık istihbaratla öğrenen MİT, kısa sürede harekete geçerek, PKK'lı grubun izini dağlık alanda buldu.
Hakkında arama/yakalama kararı bulunan Şahan kod adlı terörist Vedat Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında MİT, 05.09.2022 tarihinde operasyonu gerçekleştirdi.
MİT'in yaptığı operasyonda beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirilen Aksaç, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam etti. Bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındı. İllegal olarak metropollere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine girdi.