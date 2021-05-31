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Gündem MİT'ten müthiş operasyon: Türkiye'ye getirildi!
Gündem

MİT'ten müthiş operasyon: Türkiye'ye getirildi!

FETÖ üyesi ve Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 10:47:00 - 2021-05-31 10:47:59
MİT'ten müthiş operasyon: Türkiye'ye getirildi!

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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