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Gündem MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
Gündem

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Yeniakit Publisher
2024-02-02 10:02:00 -
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişilere yönelik ortak bir operasyona imza attı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD’a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişiyi göz altına aldı.

CASUSLUK AĞI ÇÖKERTİLDİ

MİT, MOSSAD’ın Türkiye’deki hedeflerini özel dedektifler aracılığı ile takip ettiğini tespit etti.

İsrail İstihbarat Servisi, özel dedektifler aracılığı ile hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf/video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetlerini gerçekleştiriyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Bu 9 kişi para karşılığı öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığı ile MOSSAD’a satıyordu.

İLK OPERASYON DEĞİL

Bu operasyon, MOSSAD’ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik yapılan ilk operasyon değil. Aralık 2022’de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.
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