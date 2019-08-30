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MİT'ten Malezya'da FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Malezya'dan Türkiye'ye getirildi

30 Ağustos 2019 Cuma 12:37
MİT'ten Malezya'da FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Malezya sorumlusu Arif Komiş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakaladı.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak MİT tarafından bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Komiş'in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi.

Arif Komiş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:37
  1. Arif Komiş
  2. FETÖ
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı
  4. MİT

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