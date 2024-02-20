  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT'ten Çin istihbaratına darbe!
Gündem

MİT'ten Çin istihbaratına darbe!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 17:03:00 -
MİT'ten Çin istihbaratına darbe!

MİT, Çin istihbaratına Uygur Türkleri'ne dair bilgi sızdıran şebekeye de darbe vurdu.

MİT, Çin istihbaratına Uygur Türkleri'ne dair bilgi sızdıran şebekeye de darbe vurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail, Rus, İran gizli servislerinin Türkiye'deki şebekelerini deşifre etmesinin ardından, şimdi de Fransa İstihbarat Servisi'nin (DGSE) ülkemizde faaliyette bulunan 3 kişilik istihbarat hücresini deşifre ettiği ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, Türkiye'de Fransız İstihbarat Servisi'ne (DGSE) 1 yıldır casusluk yaptığı belirlenen 3 kişilik hücre deşifre oldu.

 

UYGUR TÜRKLERİ HAKKINDA ÇİN İSTİHBARATINA BİLGİ SIZDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI

MİT'in Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığını tespit ettiği 6 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

FETÖ'ye 6 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'ye 6 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Gündem

FETÖ'ye 6 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT'ten Türkiye'deki Fransız istihbaratı ajanlarına operasyon!
MİT'ten Türkiye'deki Fransız istihbaratı ajanlarına operasyon!

Gündem

MİT'ten Türkiye'deki Fransız istihbaratı ajanlarına operasyon!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23