MİT'ten Çin istihbaratına darbe!

MİT, Çin istihbaratına Uygur Türkleri'ne dair bilgi sızdıran şebekeye de darbe vurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail, Rus, İran gizli servislerinin Türkiye'deki şebekelerini deşifre etmesinin ardından, şimdi de Fransa İstihbarat Servisi'nin (DGSE) ülkemizde faaliyette bulunan 3 kişilik istihbarat hücresini deşifre ettiği ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, Türkiye'de Fransız İstihbarat Servisi'ne (DGSE) 1 yıldır casusluk yaptığı belirlenen 3 kişilik hücre deşifre oldu.

UYGUR TÜRKLERİ HAKKINDA ÇİN İSTİHBARATINA BİLGİ SIZDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI

MİT'in Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığını tespit ettiği 6 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.