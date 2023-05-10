MİT'ten başarılı operasyon! Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper’i Irak'ın Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye'nin sınırları içerisinde ve dışarısında başarılı operasyonlarına devam ediyor.
Terör örgütlerinin kabusu haline gelen MİT son olarak Irak'ta başarılı bir operasyona imza attı.
MİT terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper’i Irak'ın Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.