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Mitsubishi Electric'ten yapay zekalı konuşma tanıma teknolojisi

Mitsubishi Electric konuşulan dilleri eş zamanlı tespit edip anlayan yeni bir teknoloji geliştirdi

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
Mitsubishi Electric'ten yapay zekalı konuşma tanıma teknolojisi

İSTANBUL(AA) - Mitsubishi Electric, hangi dilin konuşulduğu belirtilmeden yüksek isabetle çok dilde konuşma tanıma özelliğini taşıyan bir teknoloji geliştirdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre Mükemmel Konuşma Tanıma (Seamless Speech Recognition) adı verilen yeni teknoloji, Mitsubishi Electric’in tescilli Maisart kompakt yapay zeka (AI) teknolojisi yardımıyla konuşulan dilleri eş zamanlı olarak tespit edebiliyor ve anlayabiliyor. Yeni sistemde uçtan uca konuşma tanıma için kullanılan Mitsubishi Electric’in tescilli Hibrit CTC/Dikkat Metodu, konuşma tanıma prosesinin hassasiyetinde önemli ölçüde iyileşme sağlıyor.

Mükemmel Konuşma Tanıma Teknolojisi’nde, Mitsubishi Electric’in tescilli derin öğrenme metodu kullanılıyor. Derin bir ağın yalnızca giriş ve çıkış örnekleriyle eğitime tabi tutulduğu bir uçtan uca öğrenme çerçevesini kullanan teknoloji, sesbirim sistemleri ve telaffuz özellikleri gibi uzman bilgilerinden yararlanmak zorunda kalmadan konuşma dillerini eş zamanlı olarak tespit eden ve anlayan tek bir sistemin oluşturulmasına imkan tanıyor. Bu sayede çok dilli konuşma verilerinin kullanıldığı eş zamanlı öğrenme isabet düzeyinin artırılmasını sağlıyor. Tamamı düşük gürültülü ortamlarda olmak üzere 5 ve 10 dili içerecek şekilde yapılan testlerde, sistem hangi dilin konuşulduğu belirtilmeden sırasıyla yüzde 90’ın ve yüzde 80’in üzerinde başarı sağladı. Bu teknoloji eş zamanlı olarak aynı veya farklı dilleri konuşan birden fazla insanı da anlayabiliyor.

Yeni sistemde uçtan uca konuşma tanıma için kullanılan Mitsubishi Electric’in tescilli Hibrit CTC/Dikkat Metodu, konuşma tanıma prosesinin hassasiyetinde ciddi ölçüde iyileşme sağlıyor. Uçtan uca konuşma tanıma için bağlantıcı zamansal sınıflandırma (CTC) ve dikkate dayalı kod çözme şeklindeki iki temsili yöntemle geliştirilen bu metot, söz konusu yöntemlerin avantajlarını desteklerken dezavantajlarını azaltıyor. Özellikle hibrit metot CTC’nin sisteme kaydedilen konuşma sinyalleri ile çıkış karakterleri arasındaki uyumu, isabetli bir şekilde tahmin etme ve dikkate dayalı yöntemin konuşmanın akustik ve dilsel özellikleri arasındaki bağlantıları değerlendirme kabiliyetinden faydalanıyor.

- Otomobiller, konutlar, kamu tesisleri gibi ortamlar için de geliştirilecek


Mükemmel Konuşma Tanıma Teknolojisi’nin farklı dilleri konuşan ve aynı cihazı kullanan gruplar veya havalimanı terminalinin rehberlik sisteminde ana dilinde arama yapan yabancı yolcular gibi farklı durumlara uygun konuşma arayüzlerinin hayata geçirilmesine yardımcı olması bekleniyor. Mitsubishi Electric otomatik konuşma tanıma teknolojisinin kesinliğini ve uygulanabilirliğini otomobiller, konutlar, kamu tesisleri ve daha birçok gerçek ortamda geliştirmek için çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
  1. konuşma teknolojisi
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