Mitsubishi Electric’ten üretime süreklilik sağlayan çözüm!

Mitsubishi Electric Türkiye, CNC Yenileme Merkezi kapsamındaki hizmetlerini genişleterek M70 ve M700 serisi NC üniteleri için de yenileme ve bakım hizmeti sunmaya başladı. CNC makinelerinin kontrol sistemi olarak görev yapan ve sistemin “beyni” olarak nitelendirilen NC üniteleri, Mitsubishi Electric’in global kalite standartları doğrultusunda yenilenerek yeniden kullanıma kazandırılıyor.

İlk günkü performansına yakın çalışma

Mitsubishi Electric Türkiye CNC Yenileme Merkezi’nde gerçekleştirilen yenileme sürecinde NC üniteleri kapsamlı analizlerden geçiriliyor. İhtiyaç duyulan bakım ve parça değişimleri, yalnızca Mitsubishi Electric’in yüzde 100 orijinal yedek parçaları kullanılarak gerçekleştiriliyor. İşlemlerin ardından uygulanan kapsamlı testlerle ürünlerin Mitsubishi Electric kalite standartlarına uygunluğu doğrulanıyor ve yenilenen NC üniteleri yeni ürün garantisiyle kullanıcıya teslim ediliyor.

Bu sayede işletmeler, yeni bir ürün yatırımı yapmadan mevcut sistemlerini güvenilir ve uzun ömürlü bir şekilde kullanmaya devam edebiliyor. Yenileme hizmeti aynı zamanda üretim süreçlerinde meydana gelebilecek plansız duruş risklerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Yüksek hassasiyet, verimlilik ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan M70 ve M700 serisi NC üniteleri, yenileme hizmeti sayesinde güvenilir biçimde yeniden kullanılabiliyor. Orijinal yedek parça kullanımı ise ürünlerin performansının ve kalite standartlarının korunmasına destek oluyor.

Sürdürülebilir üretime katkı

Mitsubishi Electric Türkiye CNC Yenileme Merkezi, işletmelere sağladığı ekonomik ve operasyonel avantajların yanı sıra kaynakların daha etkin kullanılmasına da katkıda bulunuyor. Arızalı ürünlerin yeniden işlevsel hale getirilmesiyle kullanım ömrü uzatılırken, döngüsel ekonomiyi destekleyen sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya konuyor.

Bu hizmet modeli, Mitsubishi Electric’in çevresel sürdürülebilirlik vizyonuyla da örtüşüyor. Ürünlerin yeniden kullanıma kazandırılması sayesinde işletmeler yeni yatırım ihtiyacını azaltırken, daha uzun ömürlü ve kaynakları verimli kullanan bir üretim anlayışına katkı sağlıyor.