Mitokondri ne işe yarıyor?



Hücre bedenimizin en küçük birimi. Fakat hücreler var hücre içinde! Mesela bazı enerji merkezleri var.. Gün boyunca çalışırlar ve ihtiyacımız olan enerjiyi üretirler. Bunlara mitokondri deniyor. Tıpkı bir fabrikaya enerji sağlayan jeneratörler gibi bu mitokondriler de vücudumuza bir hayat boyunca enerji temin ederler.

Mitokondrilerin vücudumuz için enerji üretmesinin bir bedeli vardır. Bu bedel, serbest radikallerdir. Serbest radikaller, mitokondriler tarafından enerji dönüşümü sırasında ortaya çıkartılan önemli moleküllerdir. (Atıklardır dersek, sadece sanayi fabrikalarının çalışmasına bir benzetme olur!)

Serbest radikalleri önemlidir. Şu sebeple ki, “vücutta meydana gelen yaşlanmanın” büyük bir bölümünden onlar sorumlu..

Aslında olan olaylar bir birini tetikleyen birçok olgudan ibarettir. Mitokondri çalışır enerji üretir enerji üretiminin yan ürünü serbest radikaller olur. Serbest radikaller mitokondriyi yıpratır, mitokondri aynı orandaki enerjiyi üretmek için daha fazla çalışır. Fazla çalışma serbest radikal miktarını artırırken mitokondride de genetik bozulmaları beraberinde getirir. Bu kısır döngüye işte biz "yaşlanma" diyoruz.

Yaşlanmak aslında yıpranan mitokondrilerin onarılamaması bu yüzden de vücut hücrelerinin çökmesiyle gerçekleşen bir süreç..

Hiç kimse bu yalan dünyaya kazık çakamaz! Vadesi gelen gider.



Fakat sağlıklı bir ömür sürmek bu mitokondrileri daha iyi tanımamızdan geçtiğine inanıyor bilim insanları. Ha babam de babam çalışıyorlar mitokondriler üzerinde.. Şimdilik herkese mitokondrilerinize çok iyi bakın, onları koruyup kollayın demekteler.. Yahu, bu gözle görünmeyeni nasıl koruyup kollayacak mışız ki, diyeceksiniz.

Cevap şu: Yüksek kalorili beslenme, aşırı şeker tüketimi, çevresel toksinler, trans yağlar, hareketsizlik, insülin direnci ve kan şekeri yüksekliği mitokondrilerin en büyük, en tehlikeli düşmanları.

Daha az rafine şeyler yemelisiniz. Unlar, yağlar devrimizde rafife üstüne rafine oldu. Düzenli egzersiz yapın ve B vitamini olan besinlerden sık sık yararlanın.. Cipslerden, kızartmalardan kesinlikle uzak durun. Her akşam bir kâse yoğurt, mümkünse evde kendi çaldığınız doğal yoğurttan yiyin. Tuzdan da uzaklaşın.

Ve nihayet hemen ölecekmiş gibi Kıblenizi hatırlayın, hiç ölmeyecekmiş gibi de çalışın!