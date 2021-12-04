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Siyaset Mitingine bombalı saldırı girişimi olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'ten ayrıldı
Siyaset

Mitingine bombalı saldırı girişimi olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'ten ayrıldı

Mitingi bombalı saldırı ile hedef alınan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleriyle yaptığı görüşmenin ardından Siirt'ten ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 22:35:00 -
Mitingine bombalı saldırı girişimi olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te açılış sonrası temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt-Eruh karayolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırımı tamamlanan toplu açılış töreni için Siirt’te gitti.

Erdoğan kanaat önderleiryle görüştü

Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kızlar Tepesi’nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra havaalanına doğru yola çıktı.

Siirt'ten ayrıldı

Yoğun güvenlik önlemleri altında Siirt’teki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’ten ayrıldı.

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