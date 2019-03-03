Miting gibi proje tanıtım toplantısı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ikinci dönem için AK Parti’den aday gösterilen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, miting havasında proje tanıtım toplantısı yaptı.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, proje tanıtım toplantısını Erbaa Cumhuriyet Meydanında yaptı. Yağmurlu havaya rağmen çok sayıda partili katıldığı proje tanıtımı öncesinde AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Oğuzhan Önal ile Tanoba Belediye Başkanı ve adayı Ali Genç, Gökal Belediye Başkan Adayı Ahmet Bakır ve Karayaka Belediye Başkan Adayı Mehmet Başar birer selamlama konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Başkan Yıldırım, 5 yıllık süreç içerisinde hizmet yaparken fitne ve dedikoduyla da mücadele ettiklerini kimsenin önünde eğilmediklerini ifade ederek, “5 yıldır gönüller yapa yapa işimize, hizmetimize devam ediyoruz. Ama mücadeleyi de bırakmıyoruz. Neyle mücadele ettik? Yalan ve iftira ile. Fitneyle mücadele ettik. Kendi çıkarlarını milletin çıkarlarından üstün görenlerle mücadele ettik. Onların karşısında eğilmedik. Onların karşısında bükülmedik. Dimdik ayakta durduk. Alnımız ak, başımız dik şimdi huzurunuzdayız. Size inanıyor, size güveniyoruz” dedi.

38 projesini açıkladı

Başkan Yıldırım, 38 projesini şöyle açıkladı: “Stadyum yapıldıktan sonra orada Millet Bahçesi yapacağız. Buraya Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi mevcut kapalı semt pazarı ve 400 araçlık otopark yapacağız. Hükümet konağının yenilenmesiyle orada çıkacak alanda yine otopark, yeşil alan ve ağaçlı bir alan oluşturacağız. Ve yine Parkvadi 2’inci etabı hayata geçireceğiz. İmbat Projemizi hayata geçireceğiz. Çamlık Koru Park’ın rekreasyon alanını düzenleyeceğiz. Bu projemizle vatandaşlarımız çocuklarıyla, eşiyle ailesiyle beraber yürüme mesafesinde 4-5 tane tercihi olacak. TOKİ 2’inci etap yeni hastane bölgesinde 300 daireyle hayata geçecek. Erbaa Yaşam Merkezi dediğimiz, 3 bin 800 metrekarelik alanda bir kadın yaşam merkezi oluşturacağız. Down Sendromlu kardeşlerimize burada kafe açıp engelli kardeşlerimizle beraber çalışacağız. Burada hanım kardeşlerimizin bir yaşam merkezi olacak. Ve buraya gelenlerin çocuklarını bırakabileceği mini kreş yapacağız. Engelsiz yaşam merkezi oluşturacağız. Burada suyla terapi, atla terapi, görme engelliler spor kulübü oluşturacağız. Engelli kardeşlerimizi için engelsiz taksi projesiyle engelli kardeşlerimizi inşallah istedikleri yere ücretsiz şekilde taşıyacağız. Düden gölünde mesire ve gençlik kamp alanı yapacağız. Boğalı yaylasına modern bir kayak tesisi yapacağız. Erbaa’ya kış turizmini getireceğiz. Planetaryum ve bilim merkezini Erbaa’mıza kazandıracağız. Prestij caddelerimizle Gazi Bulvarının ardından, Erek Caddemizi, Alişan Diktaş Caddemizi, Şehit Ömer Halis Demir Caddemizi, Alparslan Türkeş Bulvarını yenileyeceğiz geliştireceğiz. Erbaa’da istihdam seferberliğini devam ettireceğiz. Araç muayene istasyonunu Erbaa’mıza getireceğiz. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesini Erbaa’da hayata geçireceğiz. Sanayi eylem planını hayata geçirip sanayimizin yollarını düzenleyecek Erbaa’ya TIR parkı kazandıracak ve peyzaj çalışmalarını tamamlayacağız. Altyapı çalışmalarımız devam edecek. Bilgi evlerinin sayısını 6’dan 15’e çıkaracağız. Çocuklar ve gençler için kapalı bin 200 metrelik alanda bir eğlence merkezi oluşturacağız. Erbaa’da spora destek vereceğiz. Erbaasporumuza da, Güreş İhtisas Spor Kulübümüze de Gençlikspor Kulübümüze de, Ufuk Keleş Spor kulübüne de ve diğer tüm spor kulüplerine izcilik kulübüne de okçuluk kulübüne de desteklerimiz devam edecek. İkinci bahar projesiyle kentimizin hafızası olmuş emekli ve değerli büyüklerimizi güzel bir ortamda ağırlayacağız. Eski huzurevi dediğimiz, çürük çıktığı için depremsellik açısından olumsuz rapor çıktığı için boşalttığımız ve oradaki yaşlılarımızı, ihtiyaç sahiplerimizi kiraya çıkarttığımız ve kiralarını bizim ödediğimiz, ihtiyaçlarını bizim karşıladığımız vatandaşlarımız için yaşlı bakım merkezi yapacağız. Ve aşevimizi kuracağız. Yaşlıları kimsesiz bırakmayacağız inşallah. Evlilik çağına gelmiş gençlerimizi evliliğe teşvik etmek için yeni evlenen ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 5 bin TL tutarında yardım yapacağız. Cenaze hizmetlerimizde vatandaşlarımızın yanında olduk yine yanında olacağız. Gasilhane hizmetlerimizi geliştirip modern taziye çadırları kuracağız. Halkımızla birlikte başkan mahallede diyeceğiz, her günü halk günü yapacağız. Çocuklarımızın mektupların alıp onların fikirlerini alacağız. Akıllı şehirle beraber gençlerimizin internet ihtiyacını, uzaktan Erbaa’yı merak edenler için E-İmar uygulamasını hayata geçireceğiz. Ve bir konunun daha altını çizmek istiyorum. Bizim de çok üzerinde durduğumuz bir konu var. Şeffaf belediyecilik. Biz meclisini canlı yayınlayan bir belediyeyiz. İnşallah bundan sonra yapacağımız tüm ihaleleri de canlı yayında yayınlayacağız. Kötülere fırsat vermemek için. İftiracılara fırsat vermemek için. Yalancılara fırsat vermemek için. Gelir gider tablolarımızı faaliyet raporlarımızı billboardlara asacağız. Kent konseyiyle kendimize bir danışma meclisi kuracağız. Erbaa Eğitimi Destekleme Derneğini vakfa dönüştürüp en az hedefimiz 2 bin üniversite öğrencisine burs vereceğiz. Erbaa günleri düzenleyip büyük şehirlerdeki Erbaalılarla yan yana geleceğiz. Erbaa Narince Bağ yaprağının patentini kim aldı? Biz aldık. 2012 yılında eski yönetim zamanında başvuruldu 3 ay sonunda bir fiyaskoyla alınamayan bu patenti biz aldık. Aldığımız patente inşallah bir etkinlik yapacağız. Erbaa Narince Bağ Yaprağı etkinliği. İnşallah yıl boyu hem etkinliklerimiz devam edecek, hem de sizin belirleyeceğiniz anketle bir tarihte Erbaa etkinlikleri; ülkemizde Allah korusun herhangi bir felaket olmadığı müddetçe devam edecek. Yine Allah’ın sessiz kulları olan hayvanlarımız için yaşam köyü yapacağız. Rehabilitasyon merkezimiz bitmek üzere. Buna ek olarak hayvan yaşam köyleriyle inşallah sizlerin de mustarip olduğu sokak hayvanlarını rehabilite edeceğiz. Doğal yaşam alanları sunacağız. 50 bin ağaç dikeceğiz. Sıfır atık projesine destek olacağız. Yenilenebilir enerjiyle Erbaa’mızı inşallah yeni bir enerjiyle tanıştıracağız. 38 başlık altında topladığımız bu projelerimizin toplamı bundan daha fazla önümüzdeki süreçte bunları göreceksiniz. Şimdi bu iftira ve yalan üstüne siyaset üretip ortaya daha proje koyamayanlara sesleniyorum bunları nasıl yapacaksınız diye sorarsanız, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum.”

Proje tanıtım toplantısı AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan’ın yaptığı konuşmanın ardından program sona erdi.