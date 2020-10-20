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Gündem MİT'in yakaladığı BAE ajanının kimliği ortaya çıkyı
Gündem

MİT'in yakaladığı BAE ajanının kimliği ortaya çıkyı

MİT'in nefes kesen operasyonuyla yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ajanının kimliği belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:29:00 -
MİT'in yakaladığı BAE ajanının kimliği ortaya çıkyı

İsminin Ahmad Mahmoud Ayesh Al Astal olduğu belirlenen 46 yaşındaki ajanın faaliyetleri de tek tek deşifre edildi.

Astal'ın 2013 yılında Türkiye'ye geldiği, Müslüman Kardeşler'e ait bir araştırma merkezinde gazeteci kisvesiyle işe başladığı ardından Arap muhalifler hakkında bilgi toplayıp Dubai'ye aktardığı tespit edildi.

11 yıldır ajanlık faaliyeti yaptığı belirlenen Astal'ın, Türkiye ile ilgili de günlük veriler paylaştığı, özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili raporlar hazırladığı  ortaya çıktı.

Soruşturma derinleştirilirken Astal'ın bağlantılı olduğu El Ali isimli bir saha yöneticisine de ulaştı.

Geçen yıl BAE adına çalışan iki ajan yakalanmıştı. Operasyon genişletildi. Yeni isimlere ulaşıldı. Ajan Astal onlardan biri  oldu.

Astal'ın ajanlık faaliyeti karşılığında yaklaşık 21 bin lira maaş aldığı belirlendi.

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