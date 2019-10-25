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MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı

MİT'in yurt dışında yakalayarak 19 Ekim'de Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı.

25 Ekim 2019 Cuma 18:02
MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Meksika imamı" Osman Karaca'nın, sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca

Soruşturma savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karaca'nın, sorgu işlemi tamamlandı. Nöbetçi Hakimlik şüphelinin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilmişti.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 18:02
  1. İstanbul
  2. Milli İstihbarat Teşkilatı
  3. MİT
  4. FETÖ
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. Osman Karaca
  7. Türkiye

YORUM YAZ

  • köy enstitülü uyuz tipköy enstitülü uyuz tip5 sa önce
    İmama bak, imama... Suratta ne bıyık var ne sakal! Tam bir kemalist 
  • şeriat düşmanının imamları(?)şeriat düşmanının imamları(?)5 sa önce
    Melsika imamı ne la? Meksika' da imam mı olurmuş, şeriatla mı yönetiliyorlar bunlar! 
  • TurgutTurgut8 sa önce
    MIT FETOYU DA GETIRSIN...

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