MİT’in ‘keşif’te yakaladığı 2 terörist, Avusturya’daki terör saldırısını kaydetmiş!
Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptığını tespit edilen 2 DEAŞ teröristi, MİT'in emniyet ile yaptığı ortak operasyonla yakalandı.
A.E.E ve H.E.E’nin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde ise Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Bilişim uzmanlarınca yapılan ‘dijital kazıma’da ise zanlıların DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı. 2 şüpheli tutuklandı.