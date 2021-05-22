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Siyaset Mithat Sancar Pervin Buldan'ı yalanladı
Siyaset

Mithat Sancar Pervin Buldan'ı yalanladı

Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar, şuanda oy oranlarının yüzde 12 olduğunu söyleyerek Pervin Buldan'ın yüzde 20 iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 14:36:00 -

Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz aylarda partiye kapatma davası açılması sonrası bir açıklama yaparak oylarının yüzde 20'lere yükseldiğini iddia etmişti. Buldan yaptığı açıklamada, "Dün akşamdan itibaren bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11,5-12'ydi, dün akşam itibarıyla bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi." ifadelerini kullanmıştı.

Mithat Sancar yalanladı

Ancak HDP'nin bir diğer eş başkanı olan Mithat Sancar, dün yaptığı açıklamada Pervin Buldan'ı yalanladı. Halk TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin şuanki oy oranının yüzde 12 olduğunu söyledi. Sancar, önümüzdeki seçimlerde HDP'nin yüzde 15 üzerinde oy almak için çalışacaklarını söyledi. Sancar'ın Buldan'ı yalanlayan açıklamalarının ardından akıllara "Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır" sözü geldi.

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