Mithat Sancar, Akşener, Kılıçdaroğlu, Müsavat Dervişoğlu… Vıdı vıdı etmeyin cevap verin

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu fotoğraf ve muhalefet partilerinin sessizliği de masaya yatırıldı. Karahasanoğlu, HDP'nin Semra Güzel'i PKK'nın talimatıyla aday yapıp yapmadığını sordu. Aynı zamanda HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a çağrı yaparak fotoğraf hakkında yorum yapması gerektiğini söyledi. Karahasanoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin de Semra Güzel ile terörist Volkan Bora ilişkisi hakkında konuşmaları gerektiğini vurguladı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Dağdaki bu fotoğrafları deşifre olunca ben haklı olarak şu soruyu soruyorum: Kandil'deki ilişkileri sebebiyle HDP'ye talepte bulunuluyor, HDP'den 'bu kişiyi seçilecek bir bölgeden milletvekili adayı yapalım çünkü dağdan bize gelen talimat bu,' Anayasa Hukuku Profesözü Mithat Sancar HDP'nin de eş genel başkanı çıksın cevap versin, lüzumlu lüzumsuz konularda vıdı vıdı etmesini biliyor, bu PKK ilişkisi sebebiyle değil, şu şu şu sebeple aday gösterilmiştir, desin. İkincisi, bizim bu fotoğraftan haberimiz yoktu, bu ilişki tasvip edilemez, elinde silah olan birisiyle bir milletvekilimizin, milletvekili olmadan önceki bir fotoğrafı da olsa biz bunu tasvip edemeyiz demesi lazım."

Karahasanoğlu, CHP ve İYİ Parti saflarından, söz konusu fotoğrafa dair bir açıklama gelmemesini de eleştirdi.