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Gündem Mithat Sancar açık açık itiraf etti! Akşener saklanıyor HDP sobeliyor
Gündem

Mithat Sancar açık açık itiraf etti! Akşener saklanıyor HDP sobeliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi ziyaretine ilişkin konuşan Mithat Sancar el yükseltti. Sancar, sadece Kılıçdaroğlu ile değil Millet İttifakı'nın tümüyle görüşeceklerinin mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 15:09:00 -

6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı bloku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanından sonra ilk tebrik HDP'den geldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, tebrik ifadesinde şu cümleleri kullanmıştı:

Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak güçlerimizle görüşmeli.

CHP'den ziyarete yeşil ışık

HDP'nin Millet İttifakı'na göz kırpmasının ardından CHP'den de görüşme için yeşil ışık geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

"Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz." diye konuşan Özgür Özel "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil." ifadelerini kullandı.

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