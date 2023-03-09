Mithat Sancar açık açık itiraf etti! Akşener saklanıyor HDP sobeliyor

6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı bloku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanından sonra ilk tebrik HDP'den geldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, tebrik ifadesinde şu cümleleri kullanmıştı:

Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak güçlerimizle görüşmeli.

CHP'den ziyarete yeşil ışık



HDP'nin Millet İttifakı'na göz kırpmasının ardından CHP'den de görüşme için yeşil ışık geldi.

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Katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

"Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz." diye konuşan Özgür Özel "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil." ifadelerini kullandı.