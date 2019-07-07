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MİT ve TSK'dan ortak operasyon! O PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonla, etkisiz hale getirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:00
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! O PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

 

"Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.

Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:00
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  2. Halmat Diyar kod adlı terörist
  3. Diyar Garip Muhammed
  4. Org. Tuncer Kılınç tutuklanıp cezaevine gönderildi
  5. MİT-TSK ortak operasyonu
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  • CangoCango17 dk önce
    Çocuk katili insanlığını yitirmiş pislik. GEBERDİN...!
  • Cehenneme de piknik vakti :) tr 705 üzülmüşsündür Cehenneme de piknik vakti :) tr 705 üzülmüşsündür 20 dk önce
    Çakma gandi nin çakma yamağı beton eko da üzülmüştür nede olsa katiltaş ın siyasetini beğeniyor

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