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Gündem MİT ve TSK bombaladı! 4 terörist öldürüldü
Gündem

MİT ve TSK bombaladı! 4 terörist öldürüldü

TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen operasyonda 4 PKK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:30:00 -
MİT ve TSK bombaladı! 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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