MİT ve TSK bombaladı! 4 terörist öldürüldü
TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen operasyonda 4 PKK'lı terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."