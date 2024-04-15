  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT ve Hamas arasında temas
Gündem

MİT ve Hamas arasında temas

Yeniakit Publisher
2024-04-15 05:15:00 -
MİT ve Hamas arasında temas

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüşme yaptığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünkü görüşmede, Gazze, ateşkes müzakereleri, Gazze bölgesine insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin hususlar ele alındı.

İran İsrail'i vururken İsrail Gazze'deki sivilleri vurdu!
İran İsrail'i vururken İsrail Gazze'deki sivilleri vurdu!

Gündem

İran İsrail'i vururken İsrail Gazze'deki sivilleri vurdu!

İsrail'in Gazze'deki katliamına cılız kalan G7'den İran için alelacele kınama kararı!
İsrail'in Gazze'deki katliamına cılız kalan G7'den İran için alelacele kınama kararı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze'deki katliamına cılız kalan G7'den İran için alelacele kınama kararı!

Gazze’de en az 13 bin Filistinli ‘kayıp’
Gazze’de en az 13 bin Filistinli ‘kayıp’

Dünya

Gazze’de en az 13 bin Filistinli ‘kayıp’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23