MİT ve Hamas arasında temas
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüşme yaptığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünkü görüşmede, Gazze, ateşkes müzakereleri, Gazze bölgesine insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin hususlar ele alındı.
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