MİT ve Emniyet'ten ortak PKK operasyonu
Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan MİT ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ve silah ele geçirildi.
Siirt'te MİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu.
MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, kent merkezindeki Afetevler Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, dere yatağında toprağa gömülü 2 kalaşnikof, 2 şarjör, 105 fişek ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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