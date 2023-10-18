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Gündem MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'nın sözde Norveç sorumlusu yakalandı
Gündem

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'nın sözde Norveç sorumlusu yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 17:44:00 - 2023-10-18 17:47:51
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'nın sözde Norveç sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması neticesinde İstanbul’da yakalandı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK'nın sözde Norveç yapılanmasında etkin görev alan Şirin Tokpınar’ın Türkiye’ye giriş yaptığının tespit edilmesi akabinde hassas bir çalışma gerçekleştirerek, teröristin gözaltına alınmasını sağladı.

PKK/KCK’nın başta Norveç olmak üzere Avrupa’da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin Tokpınar'ın aynı zamanda terör örgütü adına para toplama ve aktarım faaliyetleri içerisinde de yer aldığı belirtildi.

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