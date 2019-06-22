MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O hain enselendi Türk vatandaşlığını terk edip Norveç vatandaşlığına geçerek Roger Carlsen ismini alan ve terör örgütü PKK'nın sözde sorumlu seviyesine geldiği iddia edilen şüpheli MİT ve Emniyet'in ortak yaptığı operasyonla Bingöl'de yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türk vatandaşlığını terk edip Norveç vatandaşlığına geçerek Roger Carlsen ismini alan ve terör örgütü PKK'nın sözde sorumlu seviyesine geldiği iddia edilen şüpheli MİT ve Emniyet'in ortak yaptığı operasyonla Bingöl'de yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Norveç vatandaşlığına geçip Roger Carlsen ismini alan A.A. (55) Bingöl'de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ortak operasyon Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yaptığı çalışmada, Norveç'te terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunarak sözde sorumlu seviyesine gelen Norveç vatandaşı Roger Carlsen'ın Solhan ilçesinde olduğunu öğrendi. Mahkemede tutuklandı Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın adresi tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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