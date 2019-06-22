MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Norveç vatandaşı terör sevici Bingöl'de tutuklandı!
Bingöl'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Roger Carlsen, tutuklandı.22 Haziran 2019 Cumartesi 18:04
MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç'te PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in Bingöl'de olduğu bilgisi edindi.
Yapılan incelemelerin ardından Carlsen'in Solhan ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi.
19 Haziran günü harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Roger Carlseni gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen, dün sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.
YORUM YAZ