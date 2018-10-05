0553 313 94 23

MİT ve Emniyetten müthiş operasyon! PKK'nın gösteri organizatörü yakalandı

Belçika'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı gösterileri organize ettiği iddia edilen bir zanlı, MİT ve Mersin Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yakalandı.

05 Ekim 2018 Cuma 14:15
MİT ve Emniyetten müthiş operasyon! PKK'nın gösteri organizatörü yakalandı

Terör örgütünün Belçika'daki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Zerif Y'nin (44) Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir ikamete gittiği tespit edilen zanlı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mahkeme tarafından tutuklandı

Zerif Y, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Terör örgüt içerisinde "Zarife" ismini kullanan zanlının, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere sınır güvenliği için düzenlenen faaliyetleri "haksız göstermek" ve Türkiye karşıtlığı oluşturmak amacıyla Belçika'da sokak gösterileri organize ettiği bildirildi.

Zanlının ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütü simgeleyen bez parçalarının asıldığı toplantılarda birçok kez konuşmacı olarak yer aldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:15
  1. Mersin
  2. mit
  3. mit EMNİYET OPERASYON

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı
    1. MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden..
    2. Mardin'de terör operasyonu! 13 zanlı..
    3. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    4. Bayraktar'dan ATAK ve İHA açıklaması!
    5. “Ben doktorum, akılcıyım... Ama duada..
    6. Mikroplar mikrodalga fırınlarla dalga..
    7. Kalkınma Bankası lokomotif rol..
    8. 'Tosuncuk' gitti yöntemi kaldı!
    9. UEFA cezayı kesti! 1 maç saha kapatma...
    10. 2'si sözde lider 68 terörist öldürüldü
    11. Fırsatçılar denetimle köşeye sıkıştı
    12. ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı..
    13. Darbe sanığı komutan 15 Temmuz'da..
    14. Terör devleti İsrail bunu da yaptı!
    15. Şimdi de kız arkadaşını suçladı!
    16. Mustafa Sarıgül'ü üzecek haber! 2..
    17. Avrupa Birliği Arnavutluk ile..
    18. 13 yaşındaki çocuk babasını uyurken..
    19. CHP'den hükümete komik teklif: Biz..
    20. Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı