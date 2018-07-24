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MİT, TSK ve ÖSO harekete geçti! Hainlerin planı suya düştü

Azez'de PKK/PYD'li teröristler tarafından Afrin'de patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç; MİT, TSK ve Özgür Suriye Ordusuna ait güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 22:34
MİT, TSK ve ÖSO harekete geçti! Hainlerin planı suya düştü

İstihbarat timlerinin takibinde olan teröristlerin hazırladıkları bombalı araç, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı. Aracın buradan Afrin'e gönderilmesinin planlandığı ifade edildi. TSK'nın Afrin'i ele geçirmesinden sonra bölgeyi istikrarsızlığa uğratmak isteyen PYD/PKK mensuplarının Afrin'e yönelik eylem arayışlarının devam ettiği bildirilmekte.

Aracın ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:34
  1. PYD
  2. PKK
  3. TSK
  4. Münbiç

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