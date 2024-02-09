  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karar yazarı İbrahim Kahveci’den Halk TV’de AK Partililere ağır hakaret: “Koyun sürüsüne dönmüşler”

Türkiye’yi gururla temsil eden Sarsılmaz: 85 farklı modeli ile fuara katıldı

Çarşaflı kadına saldıran kendini bilmezden akılalmaz savunma: Ben Kuran'ı 4 kez okudum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem ortak bir acı...! Türkiye'ye deprem desteği, Türkiye için yeni müjdesi

'Ben bir duyum aldım' dedi! Ünlü ekonomist yeni emekli ikramiyesini Türkiye'ye ilan etti

Arab News'ten F-35 analizi: Türkiye'yi cezalandırsalar da Ankara bir yolunu buluyor

Yeniden Refah Partisi'nde deprem! 'Bize darbe yaptılar' deyip AK Parti'ye katıldı

Trabzon Havalimanı’nda olan uçak kazası ortalığı karıştırdı: pilotlar birbirini suçladı! Tüm Türkiye konuşuyor...

Tüm Türkiye yaşlı kadının Erdoğan sözlerini konuşuyor: İki tane evim var...

Türk yatırım Holding’den dev satın alma!
Gündem MİT, terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı
Gündem

MİT, terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 09:38:00 -
MİT, terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat desteğiyle yakalandı.

TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındı.

Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir
Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Gündem

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

MOSSAD'ın ajan belirleme tekniğini MİT ifşa etti!
MOSSAD'ın ajan belirleme tekniğini MİT ifşa etti!

Aktüel

MOSSAD'ın ajan belirleme tekniğini MİT ifşa etti!

Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi
Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi

Gündem

Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23