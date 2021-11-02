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Gündem MİT Rus ajanlarını böyle paketledi!
Gündem

MİT Rus ajanlarını böyle paketledi!

Çeçen lidere suikast için Rusya tarafından Türkiye'ye gönderilen Rus ajanları, MİT tarafından enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:22:00 -
MİT Rus ajanlarını böyle paketledi!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın  (MİT) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde 15 kişilik Mossad şebekesini çökerten MİT, bu sefer  Rusya'nın 6 casusunu yakaladı.

Rusya Federasyonu hesabına çalışan dördü Rus, biri Ukraynalı, biri de Özbek, 6 casusun Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planladığı ortaya çıktı.

Çeçen lidere suikast

Daha önce de sık sık Çeçen muhalifleri öldüren Rus casusların hedefinde bu sefer, Türkiye'de yaşayan Abdülhâkim isimli bir Çeçen muhalif lider vardı.

Suç aletleri bulundu

MİT'in operasyonuyla suikast girişiminde kullanılacak susturuculu silahlar, casusların baskın yapılan evinin banyosunun tavanındaki gizli bölmeden çıktı.

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