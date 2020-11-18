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Gündem MİT, PKK’nın gümrük sorumlusunu öldürdü
Gündem

MİT, PKK’nın gümrük sorumlusunu öldürdü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:28:00 -
MİT, PKK’nın gümrük sorumlusunu öldürdü

Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine eden, sınır hattında ticaretle uğraşan yerel halktan da haraç toplayan Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı. MİT'in, Akcan'ın "güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı" yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. MİT ekibi, 8 Kasım 2020'de Sincar'ın Suriye sınırında düzenlenen nokta operasyonuyla Akcan’ı öldürdü.

Terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan İrfan Akcan, 2015'te Silopi'de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı. Akcan, 2019 yılında PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu oldu. Sincar'da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK adına haraç topladı. Gri kategoride aranan terörist, örgütte bulunduğu süre zarfında Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandı.

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