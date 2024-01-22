MİT, Mossad’ı böyle avladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesinin deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

SABAH'ın edindiği bilgiye göre, süreç 3 yıl önce yakalanan İsrail casusu Muhammed Salhab'ın ifadeleri sonrası başladı. 2021 yılında Konya'da Tıp eğitimi gördüğü sırada MOSSAD ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan ve tutuklanan Salhab'a gönderilen para trafği merçek altına alındı. Onunla birlikte 46 kişilik casusluk şebekesinin çoğunun hesaplarına Western Union, Havala, Moneygram aracılığıyla Çin, İspanya, Kenya, Fransa, Romanya, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden ödemeler gerçekleştirdiğini saptadı.

Diğer taraftan MOSSAD'ın ajan temin etmede kullandığı sosyal ağlar da adım adım izlendi. MOSSAD'la çalışacak kişilere Facebook ve Speaky isimli online karşılıklı mesajlaşma imkanı sağlayan yabancı dil öğrenme programı gibi sosyal mecralarda, iş ilanları üzerinden ulaşıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak'ta gerçekleştirdiği son operasyonda bu ağ üzerinden oluşturulan 46 kişilik MOSSAD casusluk şebekesi yakalanmıştı.

Talimatlar oradan verildi

MOSSAD, Filistin direnişinde yer alan isimleri hedef almak için Whatsapp, Facebook gibi platformlarda iş arayan Arap vatandaşları ağına çekiliyor. Şüphelilerden "Lucy" kod adlı Luey M. ifadesinde, Speaky adlı uygulama üzerinden "Belçika Sera" isimli kişiden aldığı bir konuma ait fotoğraf çekme işlemini gerçekleştirdiğini itiraf etti.

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