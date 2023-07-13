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Siyaset MİT iş başında! PKK'ya ağır darbe: Edip Temiz etkisiz hale getirdi
Siyaset

MİT iş başında! PKK'ya ağır darbe: Edip Temiz etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2023-07-13 15:14:00 -
MİT iş başında! PKK'ya ağır darbe: Edip Temiz etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK’nın Özel Güç Hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütü PKK’nın Özel Güç Hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz’i Irak'ın Kandil bölgesinde yürüttüğü operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde örgütün Özel Güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren terörist Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu.

Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren Edip Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle söz de Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.
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Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz ‘istihbarat şebekeleri’ kullanıldı ve Edip Temiz’in faaliyetleri adım adım takip edildi.

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen terörist Edip Temiz, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

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