MİT, FETÖ'nün kritik ismini Türkiye'ye getirdi
FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.19 Ekim 2019 Cumartesi 09:13
FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Osman Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.
FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.
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