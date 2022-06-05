MİT düğmeye bastı! Türk SİHA'ları İran uyruklu PKK'lı elebaşını, korumalarıyla birlikte imha etti

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre terör örgütü PKK-YPG'nin kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan İran'ın Salmas kenti nüfusuna kayıtlı terörist Mizgin Botan kod adlı Rahime Xezali'nin 31 Mayıs günü üç korumasıyla sivil bir araçla Kamışlı'dan ayrılarak Al Cewadiye kasabasına hareket edeceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Teröristin bulunduğu araç anbean takibe alındı

MİT'in yerel saha unsurlarından da aldığı teyitli bilgi üzerine uzun zamandan beri gerek sahada, gerekse sinyal takibiyle izlenen teröristin bulunduğu araç takibe alındı. Sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarından uzaklaşması beklenen araç kırsal alanda bir menfezin yakınlarında hızını kestiği anda MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen harekatta düğmeye basıldı.

Araç SİHA ile güdümlü akıllı mühimmatla nokta atışla vuruldu

Silahlı İnsansız Hava Aracıyla güdümlü akıllı mühimmatla nokta atışla vurulan araç çıkan yangınla olay yerinde hurda yığınına döndü. Araçta bulunan üst düzey kadın terörist Rahime Xezali ile koruması Kesra Melek, Dicle Cudi öldürülürken, Hevidar Derbisiye kod adlı koruması da ağır yaralandı.

Ferhad Abdi Şahin'in de yardımcılığını yaptı

Kadın terörist ABD'li üst düzey askeri yetkililer başta olmak üzere Rusya federasyonu ve Suriye gizli servisi ile yakın ilişki içinde olduğu, terör örgütü PKK-YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in yardımcılığını da yapan kadın teröristin Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatı ile Resulayn ve Tel Ebyad'a eş zamanlı düzenlediği Barış Pınarı harekatında da yüzlerce teröristin başında TSK birliklerine karşı yer almış, saldırıları bizzat organize etmişti.