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Yerel MİT DHKP/C’li teröristi paketledi
Yerel

MİT DHKP/C’li teröristi paketledi

Yeniakit Publisher
2023-12-21 08:44:00 -

İstanbul’da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Caner Koç yakalandı.

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, uzun süreden beri aranan yasadışı sol terör örgütü DHKP/C’nin içindeki kritik isimlerden Caner Koç, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) unsurlarınca takibe alındı.

Uzun zamandır izi sürülen örgüt üyesi, MİT ekipleri tarafından yeri ve adresi tespit edildikten sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesine devredildi. TEM ekipleri, DHKP/C üyesinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

Sancaktepe’de bir evde saklandığı belirlenen Koç için 17 Aralık’ta operasyon düzenlendi. MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen operasyonda yakalanan Caner Koç, TEM şubeye getirildi.

Daha önce defalarca polisiye soruşturmalardan geçen hücre üyesi, emniyette sorguya alındı.

Zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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DHKP/C mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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